Privatizzazione Poste, ancora niente di fatto: slitta la data prevista per la vendita del 14%

Privatizzazione Poste Italiane: slittano i tempi per la cessione del 14%

"Poste Italiane comunica di aver avviato, congiuntamente al Mef, il procedimento presso la Consob per l’approvazione del prospetto relativo all’offerta di azioni da parte dello stesso Mef, a seguito dell’approvazione del Dpcm del 17 settembre scorso. Tale procedimento è stato temporaneamente interrotto in pendenza delle decisioni e delle valutazioni in corso riguardo alle modalità e ai tempi dell’offerta". Lo comunica Poste in una nota.

Poste balza al 2,6% dopo rinvio offerta azioni

A Piazza Affari il titolo di Poste balza al 2,66% a 13,47 euro - il migliore del listino - dopo l'annuncio di una temporanea sospensione del processo di collocamento di una quota da parte del Mef. Il procedimento - si legge in una nota - è stato "temporaneamente interrotto in pendenza delle decisioni e delle valutazioni in corso riguardo alle modalità e ai tempi dell'offerta".