Probios cquisisce Il 100% di Biotobio: in un anno fatturato oltre 100 mln

Probios acquisisce Il 100% di Biotobio

Probios, azienda italiana specializzata nell’alimentazione healthy, con il supporto di Agreen Capital, acquisisce il 100% del capitale sociale di Biotobio, azienda appartenente all’ecosistema EcorNaturaSì e leader nella commercializzazione di prodotti agroalimentari organic, salutistici e free-from. PFC Family Office e Amundi affiancano Agreen Capital in qualità di co-investitori, in particolare, Amundi SGR, già finanziatore di Probios, rinnova e incrementa il suo sostegno al progetto attraverso una partecipazione in equity da parte dei Fondi Amundi Private Equity Italia e Amundi Eltif AgrItaly PIR. Un pool di banche - composto da BPER, Unicredit e Cassa Depositi e Prestiti - ha finanziato l’acquisizione. Il perimetro acquisito comprende, tra gli altri, i marchi Baule Volante, Finestra sul Cielo, Fior di Loto e Vivibio.

L'operazione - definita dal management di Probios “transformational”, rientra nel piano strategico di Probios e Agreen Capital per il consolidamento di un polo leader in Europa nel settore dell’alimentazione organic, salutistica e free-from. EcorNaturaSì sarà socio di minoranza del nuovo polo.

Andrea Rossi, Presidente di Probios e Managing Partner di Agreen Capital dichiara: "Questa acquisizione che rappresenta la principale operazione M&A dell’anno nel settore Food Health & Wellness, consente al gruppo Probios di superare la soglia di euro 100 milioni di fatturato in poco più di un anno e rafforza notevolmente il posizionamento del gruppo all'interno del mercato di riferimento con l'integrazione di marchi di grande qualità e potenzialità. Lo standing dei partecipanti aderenti al progetto e l’elevato interesse riscontrato confermano un’attenzione trasversale verso sostenibilità, ESG e salute del consumatore, elementi cardine della nostra strategia di investimento. Puntiamo ora a ulteriori acquisizioni industriali e internazionali”.

Renato Calabrese, Amministratore Delegato di Probios dichiara: “Siamo orgogliosi di aver dato vita a un gruppo di dimensione paneuropea che pone al centro della propria mission la nutrizione, il benessere e la sostenibilità. Ci poniamo l’obbiettivo di valorizzare un patrimonio di marchi straordinario per qualità, capacità di innovazione e connessione con la filiera agricola e produttiva made-in-Italy. I prossimi mesi ci vedranno fortemente impegnati nella realizzazione del nostro ambizioso piano strategico che prevede il consolidamento della nostra presenza commerciale nazionale e internazionale e contemporaneamente, il rafforzamento del footprint industriale del gruppo”.

Fausto Jori, Amministratore Delegato di EcorNaturaSì, dichiara: “La nostra azienda intende focalizzare l’impegno nel canale di vendita dei negozi che appartengono all’ecosistema NaturaSì. Questa nuova operazione contribuisce a creare un polo strategico business to business per la distribuzione dei marchi storici italiani con focalizzazione anche nell’horeca, nei canali a forte prevalenza salutistica e all’estero. Una sinergia che migliorerà l’efficienza nello sviluppo di nuovi prodotti, nell’approvvigionamento delle materie prime e il conseguente sostegno alla produzione agricola, fino ad arrivare a una maggiore ottimizzazione logistica. Un ulteriore passo verso quella che per noi è una missione, ovvero la diffusione della cultura del biologico.”