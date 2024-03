Produrre meno, ma in modo più sostenibile: ecco come salvare l'agricoltura

Salvare l'agricoltura è possibile. Ecco come

Le lotte degli agricoltori per il prezzo del latte hanno anticipato quelle per il prezzo della farina, della frutta e della verdura. Le richieste degli imprenditori influenzano - come possiamo vedere ogni giorno - il mondo della politica nazionale e globale.

Spesso i raccolti vengono pagati meno di quanto costa produrli, per poi essere venduti sugli scaffali della grande distribuzione a prezzi gonfiati per i consumatori. In Francia e in Europa, scrive Gambero Rosso, si stanno estirpando i vigneti per ridurre la produzione e mantenere i prezzi alti.

Come scrive Gambero Rosso, nel nostro paese, mentre i trattori marcano il passo verso Roma e Bruxelles, ci sono "sindacati" di produttori che rivendicano la necessità e il dovere di produrre di più per garantire l'autosufficienza alimentare. Come se il problema del mercato (e del business) alimentare fosse circoscritto ai confini nazionali.

Da tempo, il settore della moda, più sensibile ai mercati globali rispetto agli imprenditori agricoli, sta affrontando la questione: produrre meno, ma produrre meglio. Si tratta di analizzare cosa e come produrre. Questa riflessione abbraccia sia la sostenibilità che la "qualità" (un concetto che risponde a criteri variabili a seconda delle situazioni sociopolitiche di un paese): due ambiti sempre più interconnessi.

Roberto Rubino, ex dirigente e ricercatore del Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione e ideatore del "Latte Nobile", ha lanciato più volte la provocazione: produrre meno, ma produrre meglio. Un concetto basato sulle classiche leggi di mercato della domanda e dell'offerta. Maggiore qualità e maggior possibilità di scelta da parte dei consumatori in base a prezzi differenziati sulla qualità. Un formaggio ottenuto da mucche al pascolo o nutrite con erba o fieno dovrebbe costare di più rispetto a uno prodotto da mucche alimentate con insilati.

Tuttavia, riporta Gambero Rosso, sarebbe necessario anche un intervento politico: puntare su standard e certificazioni, spiegare al mondo perché sarebbe preferibile acquistare italiano non solo per ragioni nazionalistiche. I produttori dovrebbero avere una voce più chiara e consapevole: non si risolve il problema con più pesticidi, ma con maggiore qualità.