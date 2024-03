Prosciutto cotto, ecco la marca migliore secondo i test. Ma il prezzo...

Prosciutto cotto, ecco il migliore secondo i test di Altroconsumo

Il prosciutto cotto è un alimento molto apprezzato e consumato dalla maggior parte degli italiani. Quando facciamo la spesa, ci troviamo di fronte a una vasta scelta di marche di prosciutto cotto nei supermercati e nei discount.

Ma quale dovremmo scegliere? Qual è il miglior prosciutto cotto disponibile? Questa è una domanda che molti italiani si pongono mentre si dirigono verso i grandi magazzini come Coop, Esselunga o Conad, dove si trovano marche rinomate come Parmacotto, Citterio o Negroni.

Per rispondere a questa domanda, Altroconsumo ha condotto un'analisi approfondita su 18 marche di prosciutto cotto disponibili nei supermercati italiani, al fine di stilare una classifica. Questi prodotti rientrano nella categoria di "Prosciutto Cotto Alta Qualità", soggetti a specifici parametri di composizione stabiliti dalla legge. Gli aspetti analizzati da Altroconsumo su ciascun prodotto includono:

Etichetta: Verifica delle informazioni obbligatorie per legge sull'etichetta, come la provenienza della carne e la data di confezionamento. Anche informazioni aggiuntive, come la modalità di conservazione dopo l'apertura del prodotto, sono prese in considerazione.

Valutazione nutrizionale: Utilizzo del sistema di valutazione francese Nutriscore per valutare il valore nutrizionale dei prodotti, considerando calorie, grassi, zuccheri e sodio.

Analisi di laboratorio: Inclusione di parametri come l'UMS (Umidità, Proteine, Sali) che indica la presenza di umidità nel prodotto, nonché la presenza di nitrati, nitriti e indicatori di igiene e qualità attraverso analisi microbiologiche.

Difetti visivi: Valutazione visiva delle fette di prosciutto cotto, inclusi difetti come occhiature, macchie e addensamenti gelatinosi.

Assaggio: Valutazione sensoriale del prodotto da parte di esperti, basata sull'aspetto visivo, olfattivo e sul sapore del prosciutto cotto.

Dopo l'analisi, il Parmacotto Azzurro Prosciutto Cotto di Alta Qualità si è posizionato al primo posto con un punteggio di 69. Ma ecco la classifica completa.