Prysmian, commessa da 140 mln in Turchia: due cavi sottomarini tra Ue e Asia

Prysmian si è aggiudicato una commessa del valore totale di 140 milioni assegnata dalla utility turca Teias per progettare, fornire, installare e collaudare due collegamenti in cavo sottomarino ad alta tensione per la trasmissione di energia. Il primo colleghera' l'Europa e l'Asia, mentre il secondo attraversera' il golfo di Izmit in Asia. Il completamento di entrambi i progetti è previsto entro il 2023.

Cavi sottomarini per trasmissione di energia tra Europa e Asia

Questi progetti andranno a completare le altre interconnessioni sviluppate da Prysmian per Teias in passato (Dardanelles II e Dardanelles I). "E' un onore contribuire a progetti di questa portata. Queste commesse confermano la nostra leadership indiscussa nel settore dei cavi sottomarini, posizionandoci come il partner ideale per la realizzazione di progetti 'chiavi in mano' complessi", ha dichiarato Hakan Ozmen, manager di Prysmian Group. I cavi sottomarini saranno prodotti nel centro di Prysmian a Pikkala (Finlandia), mentre i cavi terrestri saranno realizzati presso lo stabilimento di Gron (Francia).