Prysmian, ricavi a 17 miliardi e utile in aumento del 40% a 729 milioni: si gonfia anche il dividendo

Prysmian supera i 17 miliardi di ricavi: l'utile sale del 37,8% a 729 milioni

Prysmian ha chiuso l'esercizio del 2024 con un balzo dell'utile del 37,8% a 729 milioni di euro. Lo annuncia il gruppo che ha realizzato ricavi in crescita dello 0,5% a 17,03 miliardi di euro, con un margine operativo lordo in rialzo del 18,4% a 1,93 miliardi. Sale del 14,3% il dividendo unitario a 0,8 euro, a fronte di un utile per azione di 2,52 euro.

Nel corso del 2023 Prysmian ha visto crescere la propria generazione di cassa del 39,6% a oltre 1 miliardo, con 1,46 miliardi di flusso di cassa operativo. In crescita da 1,19 a 4,29 miliardi l'indebitamento finanziario netto a seguito dell'acquisizione di Encore Wire e Warren & Brown, che da sola ha impattato per 4,12 miliardi, mentre conversione di un prestito obbligazionario convertibile completata in luglio lo ha ridotto per 733 milioni, parzialmente compensati dal riacquisto di azioni proprie avviato a giugno per 328 milioni e il pagamento dei dividendi agli azionisti nel in aprile per 202 milioni.

Il tutto con una riduzione delle emissioni di CO2 del 37% rispetto al 2019. Per l'anno in corso Prysmian prevede un margine operativo lordo compreso tra 2,25 e 2,35 miliardi e una generazione di cassa tra 950 milioni e 1,05 miliardi, con una riduzione delle emissioni di CO2 compresa tra il 38 e il 40% rispetto al 2019.

I risultati del 2024 di Prysmian sono "eccezionali" e costituiscono un'ottima base da cui partire per ottenere nuovi successi". Lo afferma l'amministratore deIegato Massimo Battaini sottolineando che "i driver di mercato alla base del nostro business sono solidi e Prysmian è più che mai ben posizionata per sfruttare appieno le opportunità di crescita profittevole e sostenibile". "La struttura finanziaria di Prysmian è solida - prosegue - con un'eccezionale generazione di cassa, e allo stesso tempo, possiamo migliorare ulteriormente la remunerazione dei nostri azionisti, grazie all'aumento del nostro dividendo per azione".

Il manager ricorda che il gruppo neo 2024 ha effettuato "la sua più grande acquisizione, Encore Wire negli Stati Uniti", che ha consentito di "superare in anticipo i nostri target finanziari di medio termine". "Oggi - sottolinea - Prysmian è un punto di riferimento globale per l'elettrificazione, la sicurezza e la transizione energetica e per la digitalizzazione". "Grazie all'impegno di tutti i colleghi nel mondo - conclude - siamo pronti a condividere i nostri nuovi obiettivi, costruiti su questo 'track-record' di successo, il mese prossimo al Capital Markets Day a New York City".

Prysmian ha compiuto nuovi passi avanti sul fronte della decarbonizzazione e della sostenibilità sociale e ambientale nel corso del 2024, includendo Encore Wire all'interno del perimetro di consolidamento. Le emissioni gas a effetto serra di Scopo 1&2 sono diminuite del 37% rispetto al valore di riferimento del 2019 con una diminuzione del 21% di quelle di Scopo 3,superiore al calo del 10% registrato nel 2023. La percentuale dei ricavi legati ai prodotti sostenibili è aumentata al 43,1%, includendo anche Encore Wireams?, rispetto al 37% del FY23, mentre la percentuale di contenuto riciclato è salito al 16,2%, in aumento di 3,5 p.p. rispetto al FY23. Prysmian ha anche riportato un aumento della percentuale di donne in posizioni dirigenziali al 19,2%, rispetto al 18,8% del FY23, mentre la percentuale di donne impiegate è aumentata di 1,5 p.p. rispetto al FY23 al 47,5%. Il numero totale dei dipendenti azionisti è stato del 46%.