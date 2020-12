Pubblicità, investimenti digitali in crescita a novembre: + 8,4%

Crescono del + 8,4% gli investimenti pubblicitari a novembre. E' quanto scrive Prima Comunicazione che riporta i dati Reply nell’ambito dell’Osservatorio Fcp Assointernet registrano a novembre il quinto risultato positivo consecutivo che consolidaulteriormente l’importanza del comparto digitale in un anno estremamente difficile e sfidante come questo 2020. Il dato progressivo relativo ai primi undici mesi dell’anno – commenta Fcp – si attesta ad un -3,2% ed in chiave prospettica riteniamo che tale trend positivo possa essere ulteriormente confermato anche nel prossimo mese di dicembre.