Emilia Romagna, spazi e tempi pubblicitari: vince Starcom. Giro da 81,6 mln

Starcom vince nella gara media dell'Emilia Romagna: stimato un valore complessivo di 81,6 milioni

E’ terminata con il successo di Starcom la gara indetta da Apt Servizi per l’affidamento dei servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online dell’Emilia Romagna. Lo riporta Primaonline.it.

L’agenzia guidata da Matteo Tarolli succede quindi a Carat. In palio un triennale da circa 81,6 milioni complessivi, Starcom ha avuto la meglio prevalendo nella parte ‘tecnica’ della prova, piuttosto che per la mera proposta economica.

Il valore stimato a base d’asta, Iva esclusa, era di 45 milioni di euro. Ma poi erano previste un’opzione di rinnovo per una durata pari a 12 mesi, per un importo stimato di 15 milioni di euro, Iva esclusa; un’opzione di proroga per una durata massima di 6 mesi per un importo stimato di 8 milioni, sempre Iva esclusa; un’opzione di proroga in casi eccezionali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.