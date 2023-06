Putin vede rosa sul Pil 2023: +2%. Poi il minuto di silenzio per Silvio

Forum Economico di San Pietroburgo, Putin: "Obbligati ad aumentare le spese per la difesa". Prime armi nucleari in Bielorussia

Inflazione vicina al minimo storico del 2,9%, una crescita del Pil russo fino al 2% nel 2023, i tentativi di liberararsi dalla dipendenza dalla vendita di materie prime, l'affondo al presidente ucraino Zelensky e l'omaggio all'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo al Forum economico di San Pietroburgo, ostenta ottimismo sull'economia e rassicura il Paese sulla "mobilitazione ucraina".

Lo zar prevede infatti una crescita fino al 2% del Pil russo nel 2023, dopo la contrazione dell'anno scorso dovuta alle sanzioni occidentali per la guerra in Ucraina. "Le tendenze macroeconomiche positive stanno guadagnando slancio e forza. Sono d'accordo con gli esperti che prevedono una crescita fino all'1,5 o forse anche il 2%", ha detto Putin. ''Nel complesso, le finanze pubbliche'' della Russia ''sono equilibrate", ma Mosca ha dovuto aumentare la spesa per la difesa per rafforzare la sicurezza. "Dobbiamo farlo per proteggere la sovranità del nostro paese", ha detto il leader del Cremlino, sostenendo che ''devo dire che, in generale, è stato un intervento giustificato, anche dal punto di vista economico".