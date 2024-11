QI sopra la media, nessun hobby e pagati zero. Musk recluta i funzionari per il suo "ministero" Doge

Elon Musk e Vivek Ramaswamy stanno chiedendo agli americani che sono "rivoluzionari con un QI elevato" e che sono disposti a lavorare più di 80 ore a settimana, di unirsi al loro nuovo Dipartimento per l'Efficienza, senza paga. In un post di X, che funge anche da annuncio di lavoro, Musk scritto: "Non abbiamo bisogno di più generatori di idee part-time. Abbiamo bisogno di rivoluzionari con un QI super elevato per il governo di piccole dimensioni disposti a lavorare più di 80 ore a settimana per tagli ai costi poco affascinanti".

"Se sei tu, invia un messaggio privato a questo account con il tuo CV. Elon e Vivek esamineranno l'1% dei candidati migliori", ha aggiunto la dichiarazione. In un post separato, Musk ha aggiunto: "In effetti, questo sarà un lavoro noioso, ci si creerà un sacco di nemici e la compensazione è zero". "Che grande affare!" ha scritto con un'emoji che ride. Il fondatore di Tesla, designato al nuovo ministero di Trump, ha promesso di ridurre la burocrazia federale di un terzo e di tagliare 2 trilioni di dollari dalla spesa del governo degli Stati Uniti, un'impresa che ha detto "comporta necessariamente qualche difficoltà temporanea".

