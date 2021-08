Raccolta pomodori, mancano braccianti in 4 Regioni. Il 40% rischia di marcire

Raccolta pomodori, mancano i braccianti in 4 Regioni

Nelle campagne del Sud è scattata una nuova emergenza oltre a quella legata al Coronavirus. Quattro Regioni hanno lanciato l'allarme, chiamando in causa il ministro per l'Agricoltura Stefano Patuanelli. Si tratta di Campania, Puglia, Molise e Basilicata. La raccolta dei pomodori - si legge sul Sole 24 Ore - rischia di essere pesantemente compromessa a causa della mancanza di manodopera. Mancano infatti i braccianti nei campi, stesso discorso nelle fabbriche di lavorazione e tra gli autotrasportatori che devono portare le casse. Il 20% del prodotto è già andato perso e marcirà nei campi.

Il motivo - prosegue il Sole - è legato al caldo intenso, che ha accelerato la maturazione dei pomodori e provocherà una raccolta veloce, in tempi stretti. Il rischio è che anche un altro 20% del prodotto non possa essere utilizzato. Campania e Puglia in particolare in questi giorni, comese non bastasse, devono fronteggiare anche una terza emergenza, quella legata agli incendi. La campagna della Murgia baresead esempio, ha ricominciato a bruciare e sta provocando danni anche ai pomodori.