RaiWay, la fusione con EiTowers sembra avvicinarsi. Ma internet minaccia il futuro delle torri

RaiWay, la fusione con EiTowers sembra avvicinarsi

"Le analisi per valutare la percorribilità industriale della possibile aggregazione nel settore delle infrastrutture di broadcasting sono state avviate". Lo ha detto l'amministratore delegato di RaiWay Roberto Cecatto riferendosi alla possibile fusione con EiTowers, un'operazione di cui si parla da dieci anni ma sempre osteggiata da più parti per mantenere salda la presa sulla società delle torri quotata in Borsa e di cui la Rai possiede sempre il 65%.

La società ha presentato i conti 2024 chiusi con un utile netto di 89,9 milioni, in crescita del 3,7% sull'anno precedente mentre i ricavi sono migliorati dell'1,5% a 276,1 milioni. In salita il debito a 127,6 milioni rispetto ai 104,9 del 2023. Il cda proporrà all'assemblea degli azionisti una cedola generosa (0,334 euro ad azione) in crescita rispetto al 2023 che permetterà alla Rai, che è comunque il principale cliente di RaiWay, di incassare circa 50 milioni di euro.

"Siamo concentrati - ha spiegato l'ad - sull'esecuzione del nostro piano industriale, le cui fondamenta appaiono oggi più solide che mai, anche alla luce della crescente centralità per il Paese delle infrastrutture digitali su cui RaiWay ha impostato la propria strategia di diversificazione". Il valore di RaiWay è noto perché quotata in Borsa mentre quello di EiTowers, che non ha ancora firmato il rinnovo del contratto con Mediaset, invece no.

Questo è uno dei problemi sul piatto per chiudere il Mou (Memorandum of understanding), che le due società hanno siglato. RaiWay e EiTowers (partecipata da Mediaset e F2i) hanno dunque tempo fino al 30 settembre prossimo per precisare i contorni della potenziale operazione che resta soggetta dunque allo svolgimento delle attività di due diligence. La nuova società avrebbe circa 5 mila torri e oltre 550 milioni di ricavi e dovrebbe rimanere quotata in Borsa, dove già RaiWay capitalizza 1,6 miliardi.

Il business delle due società, che trasmettono il segnale di Rai e Mediaset, è legato al futuro del digitale terrestre che vede le frequenze (cosiddette sub 700Mhz) in scadenza nel 2031. Poi la visione della tv in chiaro dovrebbe passare, come anche oggi possibile, via Internet o altre tecnologie. E dunque il business futuro delle società delle torri dovrà forzatamente cambiare verso la realizzazione di Edge data center, 5G e applicazioni ioT dove RaiWay sta già puntando per la diversificazione mentre il business di EiTowers è ancora legato alla sola tv digitale terrestre. In borsa RaiWay ha perso circa l'1%.