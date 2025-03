Rcs fa sorridere Cairo, utili in crescita a 62 milioni di euro

Rcs, in 2024 utile sale a 62 mln (+8,8%): proposto dividendo 0,07 euro per azione

Il Consiglio di amministrazione di Rcs approva i risultati consolidati al 31 dicembre 2024, chiudendo con un utile netto di 62 milioni di euro, in crescita dell'8,8% (57 milioni è il risultato dell'anno precedente). Ebitda e Ebit sono rispettivamente 148 e 92,6 milioni, in crescita rispetto al 2023 (rispettivamente 136,2 e 81,2 milioni nel 2023). I ricavi consolidati del gruppo editoriale ammontano a 819,2 milioni (da 828 milioni nel 2023).

La posizione finanziaria netta è positiva per 7,8 milioni, in miglioramento di 31,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2023, dopo aver distribuito dividendi per 36,3 milioni. A fine dicembre le testate del Gruppo raggiungono una customer base digitale attiva di oltre 1,2 milioni di abbonamenti: 685 mila per Corriere della Sera, 251 mila per Gazzetta, 163 mila per El Mundo e 110 mila per Expansion. All’Assemblea verrà proposto un dividendo di euro 0,07 per azione.