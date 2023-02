Rcs, nominato nuovo cda Fondazione Corriere della Sera: de Bortoli presidente

Rcs, nominato il nuovo cda di Fondazione Corriere della Sera. Il presidente è Ferruccio de Bortoli

Rinnovo di cariche in casa Rcs MediaGroup, in particolare per Fondazione Corriere della Sera. Il prossimo 20 febbraio 2023, infatti, è stato convocato il nuovo consiglio di amministrazione del cuore storico del quotidiano di via Solferino che - annuncia proprio il socio fondatore Rcs - rimarrà in carica per il quadriennio 2023-2027. Ferruccio de Bortoli sarà quindi il presidente, mentre Luciano Fontana il vice presidente. I consiglieri nominati sono Claudio Calabi, Giovanna Iannantuoni, Paolo Mieli, Mario Monti, Donatella Sciuto, Roberto Stringa.

"Ringrazio Urbano Cairo e Luciano Fontana per la fiducia accordatami e tutti i nuovi membri del consiglio di amministrazione che certamente sapranno apportare in questo nuovo percorso un importante contributo all’ulteriore crescita di questo luogo di dialogo e dibattito aperto, serio, autorevole" afferma il nuovo presidente.

"Ringrazio l’intero consiglio uscente per l’importante e proficuo lavoro svolto e auguro buon lavoro al nuovo consiglio di amministrazione. Autorevoli protagonisti e protagoniste della società civile da sempre impegnati a favore della cultura e della crescita del Paese, che riflettono perfettamente la missione della Fondazione e la grande storia di Corriere della Sera -dichiara a sua volta Urbano Cairo, presidente e ad di Rcs MediaGroup - Sono certo che daranno un importante contributo alla valorizzazione dell’immenso patrimonio storico e culturale della Fondazione Corriere della Sera e ulteriore valore aggiunto alle tante importanti iniziative proposte con successo nel corso di questi anni".