Rcs, stipendio d'oro per Cairo: nel '22 si è garantito 3,2 mln. E sul bonus...

Rcs Media, per il gruppo gli obiettivi raggiunti sono in linea con la "pianificazione annuale"

Gli azionisti di Rcs MediaGroup, il gruppo editoriale quotato di Urbano Cairo proprietario fra l’altro del “Corriere della Sera” e dell’emittente La7, si troveranno l’8 maggio prossimo per approvare il bilancio 2022. In quell’occasione saranno chiamati anche ad approvare le remunerazioni percepite dal top manager lo scorso anno, in cui il titolo Rcs ha perso il 25% del suo valore, e quelle previste per quest’anno.

Il quello stesso giorno si terrà anche l’assemblea dei soci di Cairo Communication, la quotata controllante la stessa Rcs. Quanto ha guadagnato nel 2022 Cairo nella sua doppia qualità di presidente della Rcs e della Cairo Communication? L’altro ieri sono state depositate le relazioni sulle remunerazioni dei consigli d’amministrazione delle due aziende in vista delle prossime assemblee dei soci.

Per Rcs Cairo ha incassato 1.500.000 euro di compenso annuo fisso nel 2022 e una componente variabile di 1,14 milioni legato a obiettivi specifici. La relazione spiega che gli obiettivi “avevano a oggetto il raggiungimento di specifici livelli di ebitda, posizione finanziaria netta e risultato netto di gruppo, coerenti con la pianificazione annuale”, ma tuttavia “la società non pubblica dati previsionali e, pertanto, nella presente relazione è omessa l’indicazione puntuale degli obiettivi assegnati”. Per Cairo Communication il presidente ha incassato 600.000 euro a titolo di compenso fisso senza una componente variabile. In totale, quindi, Cairo ha incassato compensi per 3,2 milioni ma come e perché in Rcs si sia meritato anche il bonus di 1,14 milioni al mercato non è dato sapere.