Recovery Fund: Conte inserisce il tunnel nello Stretto tra le opere urgenti

Il tunnel nello Stretto finisce tra le "opere urgenti ed essenziali", in chiave Recovery Fund. Il premier Giuseppe Conte, dopo averlo anticipato in un'intervista con il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a La Piazza, nello scorso agosto, passa ai fatti, con l'intenzione di tirare dritto sul tema. La Commissione Bilancio della Camera, infatti, nel parere sulle linee guida del Recovery fund che andrà in votazione oggi in aula - si legge sulla Stampa - è pronta a riproporre il problema dei collegamenti con la Sicilia.

La richiesta al governo - prosegue la Stampa - è quella di "garantire un’infrastruttura stabile e veloce dello Stretto di Messina" realizzando "opere adeguate e mezzi idonei e sostenibili, in modo da porre fine all'isolamento della rete dei trasporti siciliani da quella del resto del Paese estendendo, così, l'alta velocità fino a Palermo e Siracusa". Dal centrodestra arriva un assist a Conte. Si chiede "di inserirlo tra le opere urgenti ed essenziali" e di avviare fin da subito un confronto "con le associazioni e i soggetti imprenditoriali coinvolti" in modo da individuare le misure più efficaci per garantire la ripartenza dei cantieri.