Recovery Fund, Conte vuole Barca e Cristadoro. Rumors

Fabrizio Barca e Riccardo Cristadoro. Sarebbero questi, secondo i rumors, i nomi su cui punta Giuseppe Conte per la gestione e la consulenza sulla spesa dei fondi europei frutto del Recovery Fund. Il primo, ex ministro della Coesione ed economista, il secondo consigliere economico del premier. Ora, scrive il CorSera, i due sarebbero i prescenti del premier, nell'ambito della famosa cabina di regia all'italiana per il Recovery Fund.

Come noto, ammontano a 196 miliardi le risorse che il governo metterà per le sei macro-aree del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dal Recovery Fund europeo.

Alla digitalizzazione e innovazione saranno destinati 48,7 miliardi, all'area "rivoluzione verde e transizione ecologica" andranno 74,3 miliardi, al settore Infrastrutture per una mobilità sostenibile 27,7 miliardi. Il capitolo "istruzione e ricerca" può contare su 19,2 miliardi, quello sulla Parità di genere su 17,1 miliardi, secondo la bozza. L'area sanità, infine, conterà su 9 miliardi.