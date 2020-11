Recovery Fund, Fraccaro: “Verrà usato per la riconversione green”

Recovery Fund: l'obiettivo è la rinconversione green

L'obiettivo di raggiungere un'economia che salvaguardi l'ambiente "non può essere legato al Covid. Il Recovery fund sarà utilizzato dall'Italia per fare questa riconversione". Così Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in diretta streaming agli Stati generali della green economy. "Stiamo lavorando - ha spiegato - su trasporti, infrastrutture, agricoltura, sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, sull'infrastruttura energetica, sul residenziale e sulla riconversione industriale. E metteremo tutti lì i nostri soldi". Ma "legare questa apertura di investimenti al Covid significa legarla all'oggi", ha sottolineato. Tutto questo "non può interrompersi con il superamento della crisi pandemica. Se tornerà il patto di stabilità che cosa succederà? Ci sarà preclusa la possibilità di questi pesanti investimenti di riconversione energetica? Questa sarebbe la vera crisi". Secondo Fraccaro bisogna insistere sulla "Green rule, che dica che gli investimenti sulla sostenibilità sono scorporati da qualsiasi patto di stabilità”.