Recovery Fund: Italia in stallo.Renzi dice no alla "cabina a 3".Governo diviso

Non c'è pace nel governo. Ennesima spaccatura sul Recovery Fund. Renzi entra in gamba tesa e boccia la task force proposta da Conte, con una cabina di regia per gestire i 209 miliardi di fondi Ue affidata al premier, affiancato dal ministro dell'Economia Gualtieri e a quello per lo Sviluppo Economico Patuanelli. Il vertice per fare il punto sulla gestione dei fondi - si legge sul Corriere della Sera - ieri è saltato e forse si terrà oggi. A Italia viva la struttura politica a tre proprio non piace, per Matteo Renzi dovrebbe essere il Cdm a seguire l’iter dei progetti e monitorare le spese. «Di task force ne abbiamo avute anche troppe», stoppa la tentazione di Conte di «fare da solo» Ettore Rosato. Attaccato da Matteo Salvini («Ma siamo matti, una task force con 300 persone?») e criticato da Iv e Pd, Conte aggiusta il tiro e spiega che la cabina di regia «non ha poteri decisori, ma di vigilanza politica sull’esecuzione e sul rispetto dei tempi».

Ma le frizioni più forti - prosegue il Corriere - si registrano con Italia viva. Dopo il colloquio di qualche giorno fa, Renzi pensava di essere riuscito a reimpostare i rapporti con il premier sul registro del dialogo. Ma poi il timore del capo del governo che alcuni esponenti di maggioranza spingano per il rimpasto "per ambizione personale", ha riportato indietro le lancette. La posizione ufficiale sta nella formula con cui Rosato fa sapere che «Italia viva espliciterà la propria posizione ai tavoli della coalizione e in Parlamento durante la sessione di Bilancio». Insomma, il partito nato dalla scissione del Pd si è sentito "attaccato duramente" e non voterà più niente a scatola chiusa: "Non accetteremo sorprese e forzature, come la patrimoniale".