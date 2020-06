Recovery Fund, la Danimarca cambia idea.Si indebolisce il blocco dei 'frugali'

Recovery Fund, la Danimarca cambia idea, ok per i Paesi piu' colpiti

"Il nostro compito non e' mettere il veto, ma trovare una soluzione", e "il governo e' a favore del fondo per aiutare i Paesi piu' colpiti" dalla pandemia: lo ha detto la premier danese, Mette Frederiksen, durante un'interrogazione al suo Parlamento. "Dobbiamo restare uniti in Ue e questo e' il punto di partenza del governo per questi negoziati", ha aggiunto. "Sono una fervente sostenitrice della cooperazione europea ma sono anche una frugale del Nord e penso che sia giusto pagare i propri debiti da soli", ha concluso.

Intnato la proposta di recovery fund per garantire il rilancio dell'Unione europea dopo il coronavirus è piaciuta all'Ocse che ha parlato di "una delle migliori iniziative scaturite da questa crisi". Infatti, secondo la capoeconomista dell'Ocse, Laurence Boone, sono stati fatti "grandi passi in avanti". "E' un'espressione molto forte del modo in cui la solidarieta' europea permette di rispondere alla crisi e di dotare i governi degli strumenti per rispondere alla crisi" ha scandito la Boone.