Economia

Mercoledì, 22 luglio 2020 - 05:58:00 Recovery Fund: per l'Italia subito 20 mld a rimborso di spese già effettuate Super rimborsi fino al 200 per cento per l’acquisto di tecnologia

Recovery Fund: per l'Italia subito 20 mld a rimborso di spese già effettuate Il Recovery Fund è realtà. Il governo italiano guidato da Giuseppe Conte ha ottenuto dopo una lunga battaglia a Bruxelles un pacchetto di aiuti consistente: 81 miliardi di euro a fondo perduto e 127 di prestiti. La novità - si legge su Repubblica - è che 20 di questi miliardi saranno disponibili da subito. La prima misura che partirà con le risorse del Recovery Fund riguarderà l’impresa. Forse già entro quest’anno un decreto ripotenzierà uno dei provvedimenti che ha avuto più successo negli ultimi tempi: l’iperammortamento su base quinquennale fino al 200% del costo di acquisto di tecnologie, dai robot agli investimenti di digitalizzazione. La misura nel 2017 ha favorito investimenti per circa 20 miliardi e con l’ultima legge di Bilancio è stata ridimensionata. Ora grazie alla possibilità, contenuta nelle due clausole ottenute dall’Italia nell’ambito dell’intesa di Bruxelles, di utilizzare fino al 10% dei 208 miliardi garantiti dal piano (cioè circa 20 miliardi) un primo passo si potrà fare entro fine anno lasciando il resto del finanziamento della misura pluriennale al 2021-2022.