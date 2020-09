Recovery Fund: richieste per 677 mld. Più del triplo di quanto possibile avere

Recovery Fund: richieste per 660 mld. Più del triplo di quanto possibile avere

La pesante crisi economica che attraversa l'Italia dopo l'emergenza Coronavirus, costringe il governo ad accelerare più possibile per ottenere i soldi del Recovery Fund. Sono 557 i progetti candidati ad entrare nel piano - si legge sul Corriere della Sera - che a gennaio il governo invierà a Bruxelles per utilizzare il piano europeo di aiuti dell’era Covid. In tutto valgono 677 miliardi di euro, più del triplo rispetto ai 209 miliardi che l’Italia potrà ottenere al massimo. Bisognerà scegliere e del resto la lista è ancora provvisoria. Fra tante voci, spiccano due assenze: il collegamento sullo Stretto di Messina, sia nella versione ponte sia in quella tunnel, e la proroga del super-ecobonus al 110% per le ristrutturazioni edilizie green, al momento previsto fino alla fine del 2021.

Ci sono, tra le altre voci, anche 4 miliardi in tre anni per detassare gli aumenti contrattuali in modo da spingere i rinnovi, attesi da 14 milioni di lavoratori. E poi altri 10 miliardi per il taglio delle tasse sul lavoro. Previsti anche - prosegue il Corriere - 2 miliardi per realizzare la copertura 5G «in almeno 100 città, da definire con Regioni ed enti locali». La stessa cifra viene messa in conto per una piattaforma di e-commerce «per il mantenimento della realtà imprenditoriale e tradizionale italiana». Una specie di Amazon autarchico.