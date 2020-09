Recovery Fund, si potrà usare per tagliare le tasse. Subito 44 mld all'Italia

Recovery Fund, Ue: taglio delle tasse, arriva l'ok. Subito 44 mld all'Italia

Il Recovery Fund entra nel vivo, la Ue ha presentato le linee guida. Per l'Italia non ci sono solo buone notizie. I tecnici di Bruxelles hanno chiarito - si legge su Repubblica - che parte dei soldi del Recovery potranno essere legati al taglio delle tasse. Proprio perché tra le riforme raccomandate c’è quella del fisco con la richiesta di renderlo più semplice e di alleggerire il carico sul lavoro, il governo potrà tagliare il cuneo con un occhio al deficit e senza usare direttamente i soldi del Recovery per compensare minori entrate.

L’Italia, incasserà nel biennio 2021-2022 44 miliardi a fondo perso, da non rimborsare e che non peseranno sul debito. Altri 20,7 nel 2023. Il resto dei soldi, i prestiti da rimborsare, saranno attivati con l’approvazione dei singoli progetti del piano nazionale. In generale - prosegue Repubblica - l’Europa chiede poche misure ma di impatto piuttosto che una miriadi di investimenti a pioggia. Nella stesura dei piani nazionali i governi dovranno tenere conto delle raccomandazioni Ue del 2019-2020. Per l’Italia riforma di giustizia (accelerazione dei processi), fisco, Pubblica amministrazione, istruzione, pensioni (eliminazione totale del retributivo), lavoro (sommerso) e rafforzamento della sanità.