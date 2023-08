Reddito di cittadinanza addio: come avere assegno di inclusione e formazione

Reddito di cittadinanza sospeso dal primo agosto. Ecco come richiedere e in cosa consiste l'assegno di inclusione e il servizio di Sostegno Formazione Lavoro

Da oggi primo agosto per 160mila famiglie è stato sospeso il Reddito di cittadinanza come il Governo aveva promesso in campagna elettorale. Da ieri sul sito dell'Inps è comparsa la sezione Domande e Risposte per aiutare i cittadini a navigare in questa fase transitoria tra sussidio, assegno di inclusione e il Servizio Formazione Lavoro. La sospensione riguarda comunque solo i nuclei familiari con una persona abile al lavoro mentre il Reddito di cittadinanza proseguirà per tutti gli altri presi in carico dai servizi sociali fino al 31 dicembre 2023.

Dal primo gennaio 2024 arriva l'Assegno di inclusione (ADI) per i nuclei familiari con all'interno persone disabili, minorenni o con almeno sessant'anni di età. Il Reddito di cittadinanza invece diventa reddito di inclusione. Dal primo settembre 2023 invece le persone che possono lavorare posso richiedere il Sostegno alla Formazione e Lavoro (Sfl).

Potrebbero rientrare nel Reddito di cittadinanza quei soggetti presi in carico dai servizi sociali entro la fine di ottobre. La comunicazione si effettua tramite la piattaforma GePi ma i Comuni già lamentano problemi. Si parla di categorie di persone come persone con dipendenze, donne vittime di violenza o con problemi psichiatrici e senza fissa dimora.

Sostegno alla Formazione e Lavoro, come fare domanda

Il Sostegno alla Formazione e Lavoro (Sfl) prevede un incentivo di 350 euro per un massimo di 12 mesi per ogni singola persona che avvia il percorso di formazione per rientrare nel mondo del lavoro e non ha più i requisiti per il Reddito di cittadinanza.

All'interno di un nucleo familiare possono quindi riceverne anche più persone. La domanda si può effettuare dal primo settembre tramite la piattaforma Siisl che ancora non è online.

Assegno di inclusione, come fare domanda

L'assegno di inclusione si deve invece richiedere all'Inps attraverso i patronati o i Caf solo online. I requisiti sono:

un valore IMU a fini immobiliare inferiore a 30mila euro

un valore del partimonio mobiliare inferiore ai 6mila + 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo + 1000 euro per ogni minorenne

Non può richiederlo:

chi è disoccupato a seguito di dimissioni volontarie (si devono attendere 12 mesi per fare domanda)

L'assegno di inclusione è compatibile con l'assegno unico per i figli.