Renzi, dove si nasconde Matteo d'Arabia ?

“Prendo l’impegno a discutere con tutti i giornalisti dei miei incarichi internazionali, delle mie idee sull’Arabia saudita, di tutto”, dichiarò il 29 gennaio il segretario di Italia Viva Matteo Renzi, mentre rottamava il governo Conte-bis e mentre scoppiava in Italia lo scandalo del suo incarico ben remunerato ad assegni di 80 mila dollari annui nel Paese del grande democratico e illuminato principe del neo-Rinascimento del Golfo Mohammad bin Salman. “Ma non ora, perché c’è la crisi di governo (da lui aperta, ndr) da risolvere”, aveva aggiunto Renzi richiamando quasi moralmente (di ritorno da Riyad in piene consultazioni) il coro di critici, sospettati dal senatore toscano membro della commissione Difesa di Palazzo Madama di creare un “diversivo” mediatico ad hoc rispetto al caos delle responsabilità politiche di Conte&C.

Il Governo Draghi, “the best, the best, the best” lo ha pompato Renzi alle testate straniere, esecutivo frutto del comportamento “machiavellico” del capo di Italia Viva ha aggiunto il senatore di Rignano rivendicando il merito della complessa operazione politica che ha portato l’ex presidente della Bce a Chigi, ha già giurato da oltre tre giorni nelle mani del presidente della Repubblica e domani e giovedì incasserà in Parlamento una fiducia già scontata. Quindi, la crisi politica si è risolta da un bel po': all’inizio della scorsa settimana con l’annuncio dell’appoggio della Lega al nuovo governo. Via libera, a cui giovedì si è aggiunto poi quello del M5S, la forza più numerosa alle Camere.

Ma di conferenze stampa di Renzi necessarie a fare chiarezza sul conflitto d’interesse grosso come una casa relativo al suo incarico estero e sulle meraviglie neo-rinascimentali del regime di Riyad sui diritti alla libertà d’espressione e sindacali non s’è vista traccia. Silenzio, che forse si son scordati? Ma va, sempre a pensar male del Frankie Underwood di Rignano…

@andreadeugeni