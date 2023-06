Rete autostradale al collasso. Genova, Bologna e Firenze: numeri drammatici

Rete autostradale, numeri fuori controllo. L'analisi di Aspi è allarmante

Un'analisi di Aspi evidenzia un dato allarmante: la rete autostradale è vicina al collasso. Sono almeno tre i nodi a rischio a causa dell'intensità del traffico, le maggiori criticità si riscontrano a Genova, Bologna e Firenze e rendono urgenti il Passante nel capoluogo emiliano e la Gronda di quello ligure. Il report sui dati di traffico e i livelli di saturazione - si legge sul Sole 24 Ore - parla chiaro e nei primi 5 mesi del 2023 la situazione è ulteriormente peggiorata. In Italia, le infrastrutture stradali sono state progettate e realizzate oltre cinquant'anni fa, e le previsioni di traffico usate all'epoca sono state ampiamente superate dai valori reali. Le più recenti fotografie dei livelli di saturazione sono state scattate in un periodo in cui i dati sono confrontabili con il periodo pre-pandemia. L'incremento fa registrare picchi settimanali superiori al 7%.

Nel tratto cittadino della A10 Genova-Savona, Aspi - prosegue Il Sole - rileva tempi di percorrenza con picchi fino a 10 volte superiori allo standard. In oltre 270 occasioni negli ultimi cinque mesi si sono raggiunti livelli di traffico prossimi alla saturazione. Problemi anche sulla A7 Genova-Serravalle, picchi di percorrenza superiori fino a 5-7 volte maggiori rispetto alla norma. Addirittura, si sottolinea, che in ben 350 occasioni si sono raggiunti livelli di traffico prossimi alla completa saturazione. Stessa drammatica situazione sulla A14 di Bologna e sulla A11 Firenze-Pistoia. Il report Aspi fa anche un preventivo sui costi ed evidenzia che per il potenziamento della rete autostradale, nei soli punti di maggiore difficoltà, occorrono almeno 21,5 mld.