Ricola, arriva "Balsamo di Pino": campagna social affidata agli influencer

Ricola, in arrivo "Balsamo di Pino": la campagna social verrà affidata a Bloggeritalia

È dalle sue origini che Ricola è guidata dall’obiettivo di regalare ai suoi consumatori prodotti gustosi e che siano buoni per natura: l’azienda svizzera infatti realizza dal 1940 caramelle e tisane solubili, utilizzando una miscela speciale composta da 13 erbe benefiche svizzere, provenienti rigorosamente da colture locali selezionate accuratamente e coltivate secondo metodi biologici.

La tradizione non dimentica l’innovazione: Ricola continua a rinnovare l’incredibile varietà di caramelle benefiche, delle quali l’ultima arrivata Balsamo di Pino è l’incontro perfetto tra la miscela alle erbe svizzere e olii essenziali di Pino Mugo, Mentolo ed Eucalipto. Per raccontare al meglio questa golosa novità, Ricola affianca a una campagna display, un progetto di influencer activation, coinvolgendo ancora una volta Bloggeritalia, boutique agency specializzata in Influencer Marketing.

Sono stati selezionati 14, tra influencers e content creators, appartenenti a diverse categorie (Healthy lifestyle, food, green, vegan, family, travel & outdoor) affinché, attraverso speciali contenuti social (posts, stories e reels), creino uno storytelling dedicato alla nuova Ricola Balsamo di Pino. Gli influencers non solo si focalizzeranno sulla nuova caramella, caratterizzata dalla freschezza alpina e bontà benefica, ma avranno il compito di raccontare cos’è per Ricola la sostenibilità, da sempre il valore portante dell’operato dell’azienda, coinvolgendo la propria community, anche attraverso call to action che invitino i followers a scoprire maggiori informazioni e curiosità del mondo Ricola sul sito ufficiale.

Obiettivo di quest’attività è quello di trasmettere i valori dell’azienda e il perfetto equilibrio tra la novità della caramella Balsamo di Pino e la storicità del brand Ricola ad un pubblico sempre più ampio, attraverso il linguaggio dei protagonisti dei social media, gli influencers, selezionati da Bloggeritalia, realtà tra le più attive per quanto riguarda l’influencer marketing.