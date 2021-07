Riforma fiscale, costa 40 mld e mancano le coperture. Taglio Irap a rischio

Riforma fiscale, costa 40 mld e mancano le coperture

La promessa di riduzione delle tasse prevista nella nuova riforma fiscale rischia di essere un grosso problema per il governo Draghi. Il testo uscito dalla Bicamerale - si legge su Repubblica - prevede un costo molto elevato per le casse dell’erario per la riduzione dell’Irpef nonché dell’aliquota Iva e la cancellazione dell’Irap, ma non indica le coperture. Entro fine luglio va presentata la legge delega. Ci sono voluti quattro mesi e 60 audizioni. Il documento definitivo, datato 30 giugno e approvato da tutti i partiti (tranne Leu), contiene indicazioni di riduzione di Irap, Iva, Irpef, delle imposte per giovani under 35 e l’abolizione dei micro balzelli. Il punto è che i 40 miliardi non trovano compensazione nelle 18 pagine del documento parlamentare: sono previsti infatti alcuni rincari dell’Ires e il “riassorbimento” del bonus Renzi ma del tutto insufficienti a coprire la prevista riduzione dei tributi.

Un pacchetto voluminoso - prosegue Repubblica - che dovrebbe confluire nelle sue linee guida della legge delega attesa per fine mese e che potrebbe costringere il Tesoro, nel momento in cui fosse approvato senza modifiche, ad una caccia alle risorse. "Un forte limite del documento è l’assenza di ogni indicazione sulle coperture delle riforme ipotizzate che vanno tutte nella direzione di una riduzione del carico fiscale a vantaggio della crescita economica", spiega un articolo appena uscito sulla “Voce.info” a firma di tre professori di materie fiscali come Massimo Baldini, Silvia Giannini e Simone Pellegrino.