Rivoluzione intelligenza artificiale: l'esperto Alex Ene

E commerce, dropshipping sono solo alcuni settori di cui Alex Ene è esperto; “ dopo una fase di ricerca sul prodotto, analisi del mercato, studi accurati sui guadagni altrui e sulla concorrenza, usiamo l’intelligenza artificiale per creare, per esempio pubblicità dei prodotti, testi veloci e per automatizzare il nostro negozio grazie a chat GBT”-dice Alex Ene.

Ha iniziato a 19 anni, ora ne ha 24 questo giovane imprenditore; sino a 22 anni si è impegnato nell’e commerce, poi nel digital marketing e in seguito è arrivata l’intelligenza artificiale.

Diploma di perito informatico, ha iniziato all’Università la Facoltà di Economia, un percorso lasciato quasi subito, per i risultati immediati conseguiti con il digital marketing per le aziende e l’e commerce; “la competenza scolastica non mi è mai servita”-aggiunge Alex Ene.

Sì, perché questo giovane imprenditore ha imparato sul campo, da self made man, per una attività che si apprende con la pratica, basta avere impegno e logica e, magari, all'inizio, qualche esempio da seguire, come Simone Reali di Lean Sales.

“L'intelligenza artificiale facilita il lavoro, ma non sostituisce l’esperienza, che resta sovrana”-continua Alex Ene-“c’è meno spreco di soldi e tempo, velocizza la ricerca dei prodotti e l’analisi sulla pubblicità altrui.

Quando avevo 19 anni, ho guadagnato in un anno 60.000 euro, andando a pari con i costi, ora ho una struttura diversa e margini ben più alti.

Chi utilizza questi servizi è un pubblico di italiani ed europei, le spedizioni vengono fatte in 24 ore, la velocità è un fattore fondamentale-mai piu’ di 3/ 5 giorni-e c’è anche il pagamento alla consegna”.

La pandemia ha velocizzato un processo già in corso?

“In quel momento tutti compravano on line, ma il sistema non era abbastanza strutturato, non esisteva un servizio come il nostro. Tante persone hanno riscosso successi e grandi risultati, la vendita era soprattutto di tipo emotivo e le aziende si sono adattate. Oggi, ormai, tutti hanno la vendita on line, più sicura di prima, con maggiore tutela, meno pericoli di truffe, procedimento di acquisto controllato al massimo”.

Il 2020 ha segnato la svolta, il cambiamento effettivo poi è arrivato nel 2022 con l’avvento dell’intelligenza artificiale, con scelte basate su dati certi, business centrato sui numeri e sulla sicurezza.

“Puntiamo molto sulla comunicazione, adattiamo il prodotto al mercato del momento, facendo una scelta non su quello adatto a tutti, ma sui prodotti di nicchia, facendo leva sui timori e le necessità dei target. Sono manovre di marketing, prima si trova il prodotto con parole chiave, in base anche ai trend passati e vengono utilizzati a tale scopo diversi strumenti, sempre grazia all’intelligenza artificiale, che analizza i prodotti adatti a un pubblico specifico, le nicchie piu’ profittevoli, la concorrenza e tanti altri fattori”.

Cosa è cambiato in questi anni?

“4 anni fa era solo, per noi, una questione temporale e di soldi, lanciavamo negozi senza sicurezza sui prodotti, oggi, invece, siamo sicuri che venderemo”.

Come si fa a diventare esperti?

“Abbiamo ideato un metodo di e commerce automatico; abbiamo un numero limitato di posti per persone che desiderano fare con noi un percorso di formazione e apprendimento, che preferiamo definire come affiancamento, avendo accanto diversi coach, compreso il sottoscritto e assistenza 24 h su 24”

Quale è il target delle persone interessate?

“Vanno dai 25 anni a salire, preferiamo accettare gente non giovanissima, perché è una vera e propria attività imprenditoriale e non va bene per chi, da immaturo, cerca solo guadagni facili; è un vero e proprio processo di educazione a una nuova attività lavorativa, non uno scherzo momentaneo. Spesso, poi, siamo on line live per rispondere alle domande e dare informazioni a chi vuole saperne di più”.

www.alexene.it -