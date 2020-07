Robiglio (Confindustria): "Il Paese ha bisogno di un nuovo modello economico"

“Per risollevare il Paese dopo la pandemia, abbiamo la necessità di dirigerci senza indugio verso un nuovo modello economico". Lo ha dichiarato il presidente della Piccola Industria e vice presidente di Confindustria Carlo Robiglio intervenendo questo pomeriggio all’appuntamento della Fondazione Symbola “L’Italia che Verrà. Comunità, territori e innovazioni contro paure e solitudini” che si è aperto oggi.

Il seminario estivo di Symbola è un appuntamento di riferimento per la riflessione sui temi della sostenibilità, dello sviluppo, della competitività e di un’Italia che fa l’Italia. Interverranno oltre centocinquanta relatori tra cui David Sassoli, Paolo Gentiloni, Dario Franceschini, Francesco Starace, Catia Bastioli e lo stesso Robiglio che si confrontano su politica, società ed economia.



"Un modello -ha continuato Robiglio- che veda al centro la persona, come creatrice di valore attraverso le sue competenze e la formazione continua e mettendo in secondo piano il mero risultato economico finanziario; esso sarà una naturale conseguenza degli investimenti sul capitale umano. Tutto ciò si potrà ottenere solo grazie ad una transizione improntata alla sostenibilità, in primis ambientale e al digitale, attraverso un veloce percorso di trasformazione digitale delle imprese e di tutto il nostro sistema economico”.