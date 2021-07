Robinhood, a breve ingresso in Borsa ma nel 2020 perde 1,4 miliardi di dollari

Robinhood, IPO: la società di brokeraggio online sta per essere quotata in borsa per un valore di 35 miliardi di dollari. Nel 2020, però, ha avuto perdite di ben 1.4 miliardi di dollari

Robinhood, società di broker online salita alla ribalta con lo slogan della radicale democratizzazione di Wall Street ma anche per multe dei regulators, “meme stock” e conflitto di interessi, accelera la sua corsa verso il collocamento in Borsa, previsto per mercoledì sera o giovedì. Ma non è tutto: il co-fondatore e Ceo Vlad Tenev ha reso noto che, in una strategia di continua espansione americana e internazionale, potrebbe lanciare conti di risparmio pensionistico. Come rendere sempre più agevole trattare in criptovalute. Robinhood, sede a Menlo Park in California, ha programmato il debutto in Borsa con il pricing seguito da scambi al Nasdaq sotto il simbolo Hood ad una valutazione stimata in forse 35 miliardi. Cifra che ne fa uno degli sbarchi più attesi del 2021, evidenziando l’alta posta in gioco: un successo può garantire alla società nuova credibilità e dare fiducia all'intera grande marcia degli Ipo (Offerta pubblica iniziale) a Wall Street. Però, come riporta il Sole24Ore, passi falsi e un passato costellato di scivoloni di Ipo innovativi, da Google a Vonage e Bats Global Markets, minacciano, al contrario, di sollevare incertezze.

La volatilità, inoltre, potrebbe essere moltiplicata da un’altra scelta men che tradizionale: permettere ai dipendenti di vendere fin da subito il 15% delle loro azioni. Il prospetto mette nero su bianco la dichiarata missione trasformatrice: "Siamo tutti investitori. Stiamo creando una moderna piattaforma di servizi finanziari" per il mondo. L’obiettivo, ha detto Tenev nel roadshow, è di diventare una "global company", la money app unica del futuro. Robinhood, a suo favore, ha la straordinaria crescita dell’ultimo anno: pioniere dal 2013 delle contrattazioni gratuite, senza commissioni, ha mobilitato generazioni di nuovi trader durante i lockdown. Oggi ha 18 milioni di conti di investimento e 80miliardi di asset, contro i 7,2 milioni e 19 miliardi di un anno fa. Metà dei clienti sono alle prime armi, il 40% usa quotidianamente la piattaforma. Nel primo trimestre ha accusato perdite per 1,4 miliardi contro i 53 milioni persi un anno fa. Ma le ha attribuite anzi-tutto a nuovo debito rastrellato con successo per 3,5 miliardi. Mentre le entrate sono quadruplicate a 420 miliardi, dopo che nell’intero 2020 erano salite del 245 per cento. Ha 2.100 dipendenti contro i 300 del 2018.

Ambizioni e crescita, però, non sono tutto. I critici non hanno abbassato la guardia, spesso a colpi di ricorsi in tribunale. Sotto i riflettori è il ruolo del broker nelle violente oscillazioni di GameStop e altri meme stock a inizio 2021. E vicende ancora più drammatiche, quali il suicidio d’un giovane utente al quale la società aveva erroneamente imputato enormi debiti. Di recente ha pagato una multa e risarcimenti record da 70 milioni ai regulators della Finra per informazioni "false o ingannevoli", paralisi del suo sistema e la contrattazione di opzioni da parte di clienti senza requisiti. Sono possibili altre sanzioni anti-riciclaggio per 30 milioni. Ad allungare ombre è soprattutto una multa da 65 milioni versata alla Sec a fine anno scorso. Oggi questo è oggi il cuore del suo business, l’81% delle entrate del primo trimestre: la vede indirizzare ordini di compravendita a colossi che eseguono le operazioni in cambio di pagamenti. L’accusa, dalla Sec e dal Congresso, è che generi un grave conflitto di interessi e danni agli investitori nelle condizioni e costi del trading. Sotto scrutinio sono anche le criptovalute, business rischioso e cresciuto di sei volte in tre mesi per Robinhood.