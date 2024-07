Rolex saluta la Formula 1: in pole Lvmh. Arnault pronto a scaldare i motori

Rolex cederà la sponsorizzazione della Formula 1 a LVMH. Rumor

Rolex potrebbe presto lasciare i circuiti della Formula 1. Come riportato da Pambianconews, il noto marchio di Ginevra sarebbe in procinto di interrompere la sua partnership multimilionaria e di passare il testimone della sponsorizzazione a LVMH, il colosso francese che opera nel settore dell'alta orologeria attraverso marchi come Hublot, Tag Heuer e Zenith.

Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, a partire dalla prossima stagione di Formula 1, prevista per marzo 2025, LVMH Watches diventerà il cronometro ufficiale dei Gran Premi, sostituendo così Rolex, che ha ricoperto il ruolo di partner globale e orologio ufficiale delle gare dal 2013. Un elemento distintivo del contratto di Rolex è stato il suo focus sulla sponsorizzazione dell'intera competizione automobilistica anziché di singoli team e piloti, differenziandosi così da altri marchi come Richard Mille, Iwc e Bremont.

Se LVMH dovesse prendere il posto di Rolex, è probabile che Hublot diventi il marchio principale, essendo posizionato più in alto nella divisione del gruppo. La situazione sarebbe più complessa per Tag Heuer, già sponsor di Red Bull Racing Oracle da otto anni e degli attuali piloti Max Verstappen e Sergio Perez.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo contratto di LVMH potrebbe valere circa 150 milioni di dollari (circa 139 milioni di euro al cambio attuale), sottolineando le risorse finanziarie significative del gruppo lusso francese, che nel 2023 ha registrato un fatturato di 86,2 miliardi di euro. Le ragioni dietro questa possibile uscita di Rolex potrebbero risiedere nelle risorse finanziarie superiori di LVMH e nel desiderio di concentrarsi su altre opportunità nel panorama sportivo e dell'alta orologeria, in linea con la sua lunga storia di sponsorizzazioni in vari sport come equitazione, golf, vela e tennis. Al momento, Rolex non ha rilasciato commenti ufficiali riguardo a queste indiscrezioni.