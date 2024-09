Rome Startup Week: tecnologia e innovazione incontrano il mercato dei capitali

Rome startup week: l'evento internazionale dove innovazione e tecnologia incontrano il mercato dei capitali

La scuola deve formare nuovi imprenditori e le Startup possono migliorare la scuola. La strategia per questo salto in avanti sarà il focus degli appuntamenti organizzati nell’ambito del “Progetto Scuola” della Rome Startup week del 19 e 20 settembre http://www.romestartupweek.com al Gazometro di Roma.

All’evento imprenditori e formatori si alterneranno nello spazio dedicato del “FUTURE Stage” interrogandosi sui limiti che la scuola ‘analogica’ ha mostrato da tempo e presentando le soluzioni, didattiche e tecnologiche, per costruire un modello di istruzione più inclusivo, digitale e allineato al resto d’Europa. L’iniziativa, che ha raccolto l’interesse di ELIS, Ente promotore del Centro Nazionale per l'Orientamento insieme ad aziende e istituzioni, sarà un momento di confronto di pensiero, ma anche di incontro tra gli investitori e le Startup che hanno fatto della “nuova scuola” la loro missione. Un valore e una necessità, sottolineate anche dal riconoscimento di 6 ore di Alternanza Scuola-Lavoro a tutti i ragazzi delle superiori che parteciperanno e porteranno il loro contributo alla Rome Startup Week.

Tra gli eventi più significativi, la presentazione in anteprima assoluta (in Main Stage e poi all’interno di Progetto Scuola) di Ultraleggibili, una web-app innovativa che permette la lettura di un testo su 5 livelli personalizzati, che si adattano automaticamente al lettore e che rendono il testo accessibile allo stesso tempo sia ai neurotipici che ai neurodivergenti, siano essi portatori di disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), ipovedenti, Adhd o Asperger. L’applicazione è il risultato del lavoro di programmatori e artisti neurodivergenti unito alle potenzialità dell’intelligenza artificiale ed è uno strumento in più verso una didattica più efficace e inclusiva.

Sviluppata da un’idea di Ultrablu con il supporto di ComediArting, Ultraleggibili sarà presto una startup e verrà presentata al Gazometro il 19 settembre in collaborazione con Audit-Orium, che per l’occasione ha realizzato BLU BRIDGE, un’esperienza sensoriale immersiva per calarsi nel mondo dei neurodivergenti e comprenderlo. “La soglia di attenzione si è abbassata a circa 20 secondi e i ragazzi cosiddetti ‘neurodivergenti’ sono in netto aumento” spiega Alice d’Amelia, coordinatrice delle tre società coinvolte nel progetto. “Si tratta di un potenziale che la scuola non può permettersi di perdere e di cui invece all’estero hanno già fatto tesoro: Ultraleggibili punta a colmare questo gap”.

Protagonisti della seconda giornata saranno Violetta Leoni, Executive Producer e Gianluca Nardis, Game Producer, di One O One Games, società che sviluppa videogiochi e intrattenimento digitale, che illustrerà le opportunità lavorative nel mondo dei videogame con un focus sul ruolo del "Produttore", i percorsi di studi più utili e le opportunità della “gamification” nell’educazione e nella cultura; i Talk ispirazionali rivolti agli studenti delle scuole superiori organizzati da Elis e affidati a Daniela Ghezzi e Chiara Spada, rispettivamente Head of Defence RD&I Cooperative Projects&Grants e Program Management Office del Procurement, Services & Operations di Leonardo, colosso italiano dell’aerospazio internazionale.

Interessante infine, l’apporto di Brick Genius, società romana del terzo settore che realizzerà una serie di workshop rivolti agli studenti più piccoli, classi elementari e medie. L’obiettivo è educare alle STEM attraverso kit di mattoncini Lego personalizzati. Il progetto di Brick Genius è diventato una startup che parteciperà al Contest della Rome Startup Week.

ROME STARTUP WEEK - Festival Internazionale dove la tecnologia e l’innovazione ispirano i futuri leader del mondo e il mercato dei capitali incontra le idee e gli aspiranti imprenditori. Giunto alla quarta edizione, organizzato da Roma Startup insieme Future4 Comunicazione, Orange Media Group e The Growth Kitchen, ha l’obiettivo di raccogliere nella Capitale il meglio dell’Italia e del bacino del Mediterraneo facendone un Hub internazionale dell’innovazione.

ONE O ONE GAMES è una società di sviluppo di videogiochi nata nel 2017 e dedicata alla creazione di esperienze interattive coinvolgenti e innovative. Fondata con l'obiettivo di superare i confini del gaming tradizionale, One O One dà vita a storie avvincenti e mondi virtuali dinamici. Con un focus sull'originalità e sulla qualità, One O One Games è costantemente alla ricerca di nuove sfide per ridefinire il concetto di intrattenimento digitale.

ELIS - ELIS è un’associazione non-profit che forma persone al lavoro e promuove sviluppo e innovazione in stretta collaborazione con enti di formazione, aziende, università̀, centri di ricerca e istituzioni. Nel 2023 ha realizzato 300 corsi, per un totale di oltre 11mila persone formate.



ULTRABLU Società no profit nata con l’intento di valorizzare e diffondere le espressioni artistiche e culturali nate dalla neurodiversità e dalla ricchezza delle culture diverse. L’associazione si impegna attivamente nella creazione di un ambiente immersivo che favorisce la sperimentazione e l’innovazione nel vasto campo delle arti visive, performative e digitali. La sede di Ultrablu nel cuore di Roma è un centro polifunzionale dove si intrecciano arte contemporanea, ricerca e inclusione

COMEDIARTING - Nata nel 2004 a Roma, ComediArting è una società internazionale che organizza esposizioni ed eventi artistici e culturali in Italia e all’estero, tra cui le mostre di Rembrandt, Chagall, Burri, Picasso. Negli ultimi dieci anni ComediArting ha realizzato le più importanti mostre d’arte itineranti della Cina e della Corea del Sud. La società collabora con Enti e Aziende Pubbliche per iniziative a carattere culturale, educativo e sociale.

AUDIT-ORIUM - Fondata Jacopo Carreras e Emanuele de Raymondi (ceo) è una startup tecnologica innovativa con sede a Roma. Auditorium progetta sistemi, sviluppa tecnologie e produce contenuti di immersive sound per il mondo immersivo reale e virtuale

BRICK-GENIUS - Società del terzo settore che progetta e sviluppa nuove soluzioni per lo studio e si occupa di riorganizzare sistemi educativi più classici. “Brick Genius STEAM school for kids” è un metodo che utilizza Kit di mattoncini Lego personalizzati per sviluppare competenze STEM e di lavoro in team nei bambini tra i 6 e i 12 anni attraverso workshop dedicati. Brick Genius si sta trasformando in startup.