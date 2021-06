Rummo, Gaetano Mele entra a far parte del CdA

Rummo prosegue nel suo percorso di sviluppo con un’attenzione crescente non solo rivolta al mercato, italiano e ancor più internazionale, ma anche al rinnovamento delle proprie strutture organizzative e di governance interne. Con l’Assemblea che ha riunito gli azionisti venerdì scorso, 25 giugno 2021, è stato infatti annunciato il nuovo Consiglio di Amministrazione del Gruppo, che vede la conferma per altri tre anni dei precedenti membri e la nomina nel Board di Gaetano Mele, prima figura, nella storia amministrativa del pastificio, esterna alla famiglia Rummo.

Con una lunga esperienza manageriale in marchi storici italiani e in grandi gruppi internazionali del Food & Beverage come, tra gli altri, Levissima e Nestlè, Gaetano Mele è stato dal 2006 al 2016 Presidente di Publimethod, in precedenza Amministratore Delegato di Lavazza e di RCS Editori. Mele ha inoltre fatto parte in passato del Board della multinazionale americana SC Johnson Wax.

La nomina, giunta a poche settimane dalla celebrazione, il 9 giugno scorso, del 175° anniversario dell’azienda, conferma la volontà del pastificio di crescita continua, in Italia e nel mondo, all’insegna di competenze e professionalità diversificate e rilevanti, sia nel management che nei vertici amministrativi.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’ingresso di Gaetano Mele, una figura di straordinario rilievo e riconosciuta esperienza internazionale”, ha dichiarato Cosimo Rummo, Presidente e Amministratore Delegato di Rummo S.p.A. “La sua nomina, con la conferma degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione, accresce e rilancia il nostro assetto organizzativo societario, testimoniando l’impegno per un posizionamento sempre più moderno, orientato a uno sviluppo sulle piattaforme internazionali”.

“La resurrezione di Rummo dopo la disastrosa alluvione del 2015 che l’aveva messa in ginocchio e il clamoroso rilancio del marchio nel mercato della pasta di qualità hanno rappresentato un esempio di resilienza tra i più significativi degli ultimi dieci anni nel panorama industriale italiano”, ha aggiunto Gaetano Mele, membro del CdA di Rummo S.p.A. “Offrire un contributo di esperienza a imprenditori che si sono dimostrati così coraggiosi e determinati mi riempie di orgoglio e di motivazione”.