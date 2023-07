Russia, la cantante Zara registra un marchio di moda. Smacco alla Spagna

Russia, Inditex lascia la Federazione e "fa la fortuna" dell'omonima cantante

La cantante russa di origini curde Zarifa Mgoyan, in arte “Zara”, sta per realizzare il suo sogno di produrre e vendere abbigliamento, accessori e cosmetici sotto il suo nome dopo che l’omonimo marchio della spagnola Inditex si è ritirato dal mercato della Federazione. E allora Zara ha deciso di capitalizzare questo “vuoto” traendone un’opportunità di rilancio professionale, oltre che profitto economico.

Ora che Zara non c’è più infatti – come riporta Repubblica - la OOO Zara (nata nel 2003, aveva “ripiegato” su organizzazione eventi e intrattenimento) ha potuto presentare domanda al garante della proprietà intellettuale, Rospatent, per estendere il campo delle sue attività. I manager della cantante minimizzano sulle mire della società: per il momento, dicono, intendono soltanto produrre gadget per i fan.

“Finora non potevamo fare merchandising, produrre capi di abbigliamento sotto il nome di Zara. Data la situazione attuale abbiamo deciso di tentare la fortuna e fare domanda per queste categorie merceologiche”, hanno spiegato dall'azienda.