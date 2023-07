Moda, Barbie arriva nelle sale: parte la corsa “matta” dei fashion brand

Barbie, film in uscita: una miniera di potenzialità per i brand di moda di tutto il mondo

La Barbie è nei ricordi di infanzia di ogni bambina (e non solo). A ognuno sarà capitato, almeno una volta nella vita, di regalare o ricevere in regalo l’iconica bambola Mattel. Il successo planetario di questo giocattolo - da intrattenimento ma anche da collezione – ora si arricchisce di un nuovo prodotto sul mercato: il film, in uscita giovedì 20 luglio in Italia, un giorno di Stati Uniti e Regno Unito.

L’attesissima pellicola, con Greta Gerwig alla regia, è costata alla Warner Bros 145 milioni di dollari a cui, stando a quanto trapela dalle indiscrezioni sul web, si sarebbero aggiunti 100 milioni destinati al marketing.

Il settore della moda sta contribuendo a promuovere il film interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling rispettivamente nel ruolo di Barbie e Ken. Come spiega Pambianco, l’inizio del tour promozionale è stata una corsa – tra i marchi di lusso - per vestire l’attrice protagonista sul pink carpet, durante i photocall, le proiezioni speciali, le interviste video e gli eventi con i fan.

Da una parte, i luxury brand hanno scelto di investire nel cast fornendo abiti in sintonia con l’estetica pink del lungometraggio per tutta la promozione, dall’altra i marchi del fast fashion hanno spinto l’acceleratore su capsule speciali rivolte al pubblico in sala.