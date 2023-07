Moda, Cucinelli vola: ennesimo semestre record con 544 milioni di ricavi

Cucinelli, ricavi in crescita del 31%. Le stime per il 2023 "lievitano"

Il luxury brand Brunello Cucinelli mette a segno ricavi per 543,9 milioni di euro e chiude “in bellezza” il semestre, che registra una crescita del 31%. “La prima metà dell’anno è stata davvero ottima”, ha dichiarato l’omonimo imprenditore, presidente esecutivo e direttore creativo della maison. “La crescita delle vendite è stata superiore alle nostre aspettative di inizio anno ed è stata realizzata grazie al positivo e sinergico contributo di entrambi i canali di vendita che risulta, a nostro avviso, molto ben distribuita e bilanciata a livello geografico”.

A quanto diffuso dall’azienda, infatti, l’incremento dei ricavi ha coinvolto sia il retail (+41,6%) che il wholesale (+15,8%). Come riporta Milano Finanza, sul piano della distribuzione sul mercato globale, tutte le aree hanno assicurato riscontri molto positivi alla griffe, con aumenti a doppia cifra: Americhe (+24%), Europa (+22,6%), Italia (+23,7%) e Asia (+55,6%).

In particolare l’Asia, trainata dalla Cina, riporta una crescita sorprendente nel primo semestre e ciò nonostante, l’azienda del Perugino ha tenuto a precisare in una nota “che la quota di fatturato realizzata in questi mercati è ancora limitata”. Di conseguenza, dopo il secondo trimestre chiuso con un fatturato di 278,6 milioni di euro (+27,5%), la crescita stimata per il secondo semestre 2023 è - legittimamente – ambiziosa.