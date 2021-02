Saipem: presente a Expo 2020 Dubai con installazione sulle energie rinnovabili

Saipem ad Expo 2020 con un’installazione ispirata alle energie rinnovabili, siglata oggi la partnership tra l’azienda e il Commissariato italiano.

Saipem sarà presente all’Esposizione Universale di Dubai, che si aprirà il 1° ottobre 2021, con una installazione ispirata alle energie rinnovabili.

Parteciperà, infatti, in qualità di partner tecnico come Official Premium Provider del Padiglione Italia. L’accordo per la partnership è stato siglato oggi da Stefano Cao, CEO di Saipem e da Paolo Glisenti, Commissario Generale dell’Italia per Expo 2020 a Dubai.

Nell’ambito dell’Esposizione Universale, dal titolo “Connecting Minds, Creating the Future”, che per la prima volta si tiene in un Paese arabo, il Padiglione Italia ha scelto il tema “Beauty connects People” ovvero la “bellezza” come risultato della sintesi armonica del sapere, del saper fare e del creare un valore, attraverso la tecnologia, le arti e le scienze.

All’interno del Padiglione è presente un’area inserita nel percorso espositivo dedicata all’innovazione italiana. In linea con il linguaggio narrativo del Padiglione, Saipem ha contribuito con una installazione sospesa che sarà posizionata all’entrata dell’area e sarà dedicata alle tecnologie applicate alle energie rinnovabili, che l’azienda sta sviluppando per supportare i propri clienti attraverso la transizione energetica. L’installazione rimanderà a elementi naturali che racconteranno l’Italia, la creatività, l’innovazione, l’energia ed il mondo a livello globale e locale, avvalendosi anche di tecnologie multimediali.