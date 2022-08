Saipem, dimissioni di Francesco Caio. Nominato nuovo ad Alessandro Puliti

Saipem, cambio al vertice: nuovo ad Alessandro Puliti

Cambio al vertice di Saipem, il nuovo amministratore delegato è Alessandro Puliti, prende il posto del dimissionario Francesco Caio che ha deciso di lasciare la società con decorrenza immediata, rimettendo così tutte le deleghe e ritenendo completato, con il risultato della semestrale, il suo apporto al riorientamento e rilancio della società, dice una nota.

Il CdA ha quindi nominato Amministratore Delegato Alessandro Puliti, che mantiene l'attuale carica di Direttore Generale, attribuendogli tutte le deleghe precedentemente assegnate a Francesco Caio. In base a quanto dallo stesso dichiarato, il neo amministratore Alessandro Puliti non è in possesso dei requisiti di indipendenza e detiene 140.000 azioni della Società.

Nel contesto della cessazione del rapporto di lavoro, il CdA ha preso atto che a Francesco Caio sono dovuti 3,3 milioni di euro lordi, e ha stabilito che detto importo sia così suddiviso: 650.000 euro a titolo di preavviso; 1.950.000,00 euro quale incentivo all'esodo e 700.000,00 euro a titolo di patto di non concorrenza e non sollecitazione.