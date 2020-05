Saipem, firmato con Equinor accordo quadro per servizi di ingegneria

Saipem firma accordo quadro con Equinor

Saipem ha firmato con Equinor un accordo quadro della durata di due anni per fornire servizi di ingegneria a livello mondiale.

L'accordo quadro comprende studi di fattibilità e concettuali, FEED (Front End Engineering Design), ingegneria di dettaglio e relative espansioni e supporto per le attività di ricerca e sviluppo, nonché assistenza tecnica ad Equinor per i suoi futuri progetti, inclusi quelli relativi all’energia nei settori onshore, offshore e eolico galleggiante.

L’accordo quadro include, "senza limitarsi solo a questo", le linee di collegamento offshore, tra cui linee di approdo e linee di flusso, le condotte a terra, i componenti, le strutture sottomarine, il layout di campo e la progettazione del percorso per prodotti come ombelicali, cavi, flessibili statici e cavi di alimentazione.

Saipem ed Equinor collaborano da oltre un decennio nell’ambito di accordi quadro, in particolare quelli riguardanti il trasporto e l'installazione (T&I) e le opere di costruzione sottomarina. Inoltre, nell'ottobre 2019, Saipem ha firmato con Equinor un contratto per servizi sottomarini, che prevede l'uso del drone di intervento subacqueo (Underwater Intervention Drone-UID) Hydrone-R, una tecnologia di proprietà Saipem, e del ROV Hydrone-W, un drone elettrico, nello sviluppo del campo Njord Field. Infine, recentemente Saipem ed Equinor hanno siglato un accordo di cooperazione per sviluppare una soluzione tecnologica innovativa per un parco galleggiante a pannelli solari per installazioni costiere.

“Questo nuovo accordo con Equinor - ha commentato Francesco Racheli, Chief Operating Officer della Divisione E&C Offshore - uno dei principali attori del settore energetico, consolida una relazione di lunga data e una cooperazione di successo. La nostra capacità di fornire soluzioni tecnologiche e studiate a un'azienda impegnata nella creazione di valore a lungo termine testimonia la nostra leadership e affidabilità nel settore. In particolare, le nostre soluzioni nel settore delle energie rinnovabili ci consentiranno di accompagnare Equinor nel suo percorso di transizione energetica, supportandola con le nostre tecnologie e competenze altamente qualificate”.