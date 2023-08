Salari, i lavoratori del Lussemburgo i più ricchi. Bulgari i più poveri

Salario europeo, ridotte le differenze tra ricchi e poveri

Il salario, quello minimo, sarà al centro delle prossime mosse di Governo ed opposizione. Certo è che il tema salariale è qualcosa di prioritario anche a livello europeo. E qui si scoprono due sorprese, secondo i dati dell’IX Osservatorio Annuale Adecco. : la prima è che il divario salariale tra i 27 membri si è dimezzato dal 2010 e che l’Italia è nel secondo gruppo, dei tre considerati (alti, medi bassi). Lo stipendio medio lordo nell’Unione Europea è stato, l’anno passato , di 2194 euro. Questo riguarda solo il salario mensile prima del calcolo di detrazioni e ritenute, con l’esclusione, ad esempio, di straordinari o indennità varie. In questo studio, che confronta gli stipendi lordi, e non quanto potere d’acquisto hanno in ogni paese, il più alto è quello pagato in Lussemburgo, 3.713 euro, e il più basso in Bulgaria, 650 euro.

Salario europeo, ricco quello in Lussemburgo, povero quello bulgaro

Fortunatamente però negli ultimi anni la forchetta si è ristretta. 13 anni fa il ricco Lussemburgo pagava 2900 euro mensili che era un livello di 11 volte superiore a quello più basso (265). Ora la differenza è la metà. Adesso il divario è di poco inferiore a 6 volte. Questa classificazione tra stipendi divide i membri europei in tre grandi gruppi, quelli della serie A, quelli della B e della C. L’Italia con un salario medio di 2174 euro sta nella categoria intermedia (tra i 1200 euro e i 2600). Insieme a Spagna (1822) , la Repubblica Ceca (1.208 euro al mese); Malta (1.354 euro); Cipro (1.359 euro); Slovenia (1.503 euro) e Francia (2.574 euro). Il salario francese è però più del doppio di quello della Repubblica ceca.

Salario europeo, in serie A nove Stati

Nella serie A i divari sono inferiori, circa il 30% di massima. In questo gruppo 9 paesi: Finlandia(2678); Svezia (2.604 euro al mese); Austria (2.964 euro); Olanda (2.964 euro); Belgio (3.007 euro); Irlanda (3.051 euro); Germania (3.148 euro); Danimarca (3.573 euro) e Lussemburgo (3.713 euro). Infine nella serie C gli stati con i salari più bassi. 11 Paesi hanno stipendi medi inferiori ai 1200 euro. Tra questi : Romania (796) Bulgaria (650 euro al mese); Ungheria (852 euro); Croazia (903 euro); Polonia (941 euro); Lettonia (978 euro); Slovacchia (1.046 euro); Grecia (1.049 euro); Lituania (1.110 euro); Estonia (1.123 euro) e Portogallo (1.154 euro). E qui le differenze sono piuttosto alte perchè, ad esempio il lavoratore portoghese guadagna il doppio del suo collega bulgaro.