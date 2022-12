Saldo Imu 2022 e Tari, si avvicinano le scadenze: quanto e come pagare

Non basta l'inflazione, il caro vita, i rialzi alla pompa di diesel e benzina ( recupera qui l'articolo sul tema ) e i mutui più alti ( leggi qui l'articolo sugli aumenti ) le tasche degli italiani si svuotano, in vista del Natale 2022, anche per “colpa” di Imu e Tari. Si avvicinano infatti le scadenze di pagamento per l'imposta unica sugli immobili e la tassa sui rifiuti. Vediamo nel dettaglio quanto e come si dovranno pagare.

Saldo Imu 2022: cosa 'è da sapere

Il saldo Imu si avvicina: entro infatti il 16 dicembre i proprietari immobiliari devono effettuare il versamento dell’imposta municipale unica sugli immobili. Nello specifico, il saldo Imu 2022 di solito è così suddiviso: il 16 giugno 2022 deve essere versato l’acconto, il 16 dicembre arriva il saldo. I contribuenti, come punto di riferimento per i pagamenti, hanno a disposizione il regolamento pubblicato sul portale dedicato del MEF.

Imu 2022, chi deve pagare la tassa