Samsung, boom utile operativo: +52% in 4° trimestre. Traina la domanda di chip

Samsung, esplode l'utile operativo: +52,49% grazie alla crisi dei semiconduttori

Profitti in crescita per Samsung Electronics. Il colosso sudcoreano prevede, infatti, nel quarto trimestre dell'esercizio, un incremento dell'utile operativo del 52,49% rispetto allo scorso anno a quota 13,8 trilioni di won (11,4 miliardi di dollari).

A trainare la crescita è la forte domanda di chip e i maggiori margini garantiti dai nuovi contratti per la fornitura di questi. Nel terzo trimestre l'utile operativo si è attestato a 15,82 trilioni di won. Nel quarto trimestre, il gruppo prevede vendite per circa 76 trilioni di won in crescita rispetto ai 61,55 dell'anno scorso.