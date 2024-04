Samsung, dagli Usa 6,4 mld di dollari per la creazione di chip in Texas

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha recentemente annunciato che l'amministrazione Biden destinerà fino a 6,4 miliardi di dollari in sovvenzioni alla società sudcoreana Samsung, con l'obiettivo di espandere la produzione di chip nel Texas.

Questo finanziamento rientra nella strategia degli Stati Uniti delineata dal Chips and Science Act del 2022, il quale mira ad aumentare la produzione di chip all'interno del paese. L'obiettivo principale è ridurre la dipendenza dagli approvvigionamenti di semiconduttori dall'Asia, incoraggiando le aziende a investire sul suolo statunitense.

Secondo le previsioni dell'amministrazione USA, Samsung prevede di investire circa 45 miliardi di dollari nella costruzione e nell'espansione dei suoi impianti in Texas entro la fine del decennio. Parallelamente, il gigante taiwanese Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC) avrà accesso a finanziamenti diretti fino a 6,6 miliardi di dollari per la costruzione del suo sito produttivo in Arizona.

TSMC ha già impegnato risorse per oltre 65 miliardi di dollari in questo progetto, il quale rappresenta il più grande investimento diretto estero nella storia dell'Arizona e il più grande investimento diretto estero in un progetto greenfield negli Stati Uniti.