Saudi Aramco vuole fare ancora cassa: vendita di nuove azioni per 50mld. Rumor

La vendita potrebbe raccogliere più soldi di due anni fa. Discussione ancora preliminare

L'Arabia Saudita avrebbe riavviato i piani per quotare nuove azioni di Aramco, la principale compagnia petrolifera al mondo. È questo quanto scrive il quotidiano americano The Wall Street Journal citando fondi vicine al dossier. La discussione sulla vendita delle azioni è ancora preliminare, il calendario non è stato ancora fissato, ma potrebbe raccogliere più soldi rispetto alla sua quotazione di due anni fa: l'ambizione sarebbe infatti quella di vendere fino a una quota da 50 miliardi di dollari, che alle valutazioni attuali sarebbe pari al 2,5% della società.



I dirigenti di Aramco, hanno discusso internamente e con consulenti esterni sulla possibilità di vendere azioni aggiuntive alla borsa di Riad e su una quotazione secondaria, possibilmente a Londra, Singapore o in altre listini. Con tali numeri sarebbe la quotazione delle azioni più grande nella storia dei mercati dei capitali. Da ricordare che è stata la stessa Aramco a stabilire il record precedente per la più grande Ipo del mondo nel 2019, quando ha raccolto 29,4 miliardi di dollari al Tadawul, la Borsa valori saudita. Il progetto, precisano le fonti riportate dal Wall Street Journal, è ancora in fase di pianificazione e potrebbe ancora essere ritardato o modificato.

Dopo il tracollo dei prezzi del petrolio nelle fasi iniziali della pandemia di Covid-19, i produttori stanno ora godendo di profitti in aumento poiché i timori di scarsità di offerta fanno salire il greggio. Le deliberazioni interne del regno, fa notare Bloomberg, "arrivano infatti quando il commercio di petrolio ha raggiunto il massimo da sette anni al di sopra di 90 dollari al barile, un aumento di circa 30 dollari al barile da quando Aramco ha offerto per la prima volta le sue azioni".

