Scandalo Superbonus, 13,5mld del Pnrr usati per ristrutturare ville e case

Pnrr, ecco dove finiscono i fondi: 13,5 mld ai ricchi proprietari di ville e case di lusso

I soldi del Pnrr sono finiti ai ricchi proprietari di ville grazie al Superbonus. Scoppia un nuovo scandalo relativo agli incentivi per le ristrutturazioni. I numeri sono impressionanti, ben 13,5 miliardi provenienti dai fondi europei sono stati usati per ammodernare 46.922 villette, ma non solo. Nella lista compaiono anche 13.833 condomini, il 60% delle sovvenzioni ha riguardato il Nord. A tre anni dal suo avvio, molti italiani vedono ancora il Pnrr come un oggetto sconosciuto, di cui non sono chiarissimi gli effetti reali sulla vita delle persone. Non è il caso, però, del proprietario della villetta di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, che - riporta Il Sole 24 Ore - dal Next Generation Eu ha ricevuto 426.969,22 euro per ristrutturare casa propria con il Superbonus. Poco meno, 400.410,24 euro, è arrivato al titolare di un'abitazione unifamiliare a Tarzo, 4mila abitanti in provincia di Treviso. La medaglia di bronzo delle villette del Pnrr si incontra invece a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove per una riqualificazione energetica l’assegno è stato di 389.429 euro.

Il censimento delle ristrutturazioni finanziate con il debito comune europeo creato per risollevare l’economia dal colpo del Covid-19 - prosegue Il Sole - è scritto in un’enorme tabella, pubblicata nei giorni scorsi in forma aggiornata dal ministero dell’Ambiente come chiesto dall’ultimo decreto sul Piano nazionale. Il decreto Pnrr-quater (Dl 19/2024, articolo 41) ha obbligato infatti il dicastero guidato da Gilberto Pichetto Fratin a pubblicare "l’elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo" per mettere sotto osservazione i cantieri del Superbonus pagati dai contribuenti europei.