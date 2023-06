Scarpa, l'innovazione green traina i ricavi a 169mln: nel '22 crescita del 26%

Sport Outdoor, il brand delle calzature da montagna Scarpa cresce del 26%

Il brand di calzature Scarpa archivia un 2022 con i fiocchi con un fatturato in rialzo a 169 milioni di euro, mettendo a segno una crescita al +26% a fronte dei 134 milioni di fatturato dell’anno precedente. Di pari passo avanza anche la redditività, con l’ebitda a 21,5 milioni di euro contro i 18,8 del 2021 e un’incidenza che si attesta al 12,7% del fatturato. A pagare sul brand i 6 milioni di investimento sull'innovazione e il lancio green di Life Re-Shoes.

Come riporta Pambianco news, il presidente Sandro Parisotto ha dichiarato: “Questi numeri ci rendono particolarmente soddisfatti e confermano il trend di espansione osservato negli ultimi anni, che ha portato Scarpa a raddoppiare i ricavi nell’arco di sette anni. Nel 2018 abbiamo dato una svolta manageriale all’azienda, nominando come amministratore delegato Diego Bolzonello, una figura di primo piano in grado di accompagnare l’azienda verso un nuovo assetto organizzativo adeguato a supportare la crescita in atto”.

Posto l’ottimo risultato, Parisotto però richiama alle difficoltà considerevoli che qualunque brand che produca manufatti - con l’ambizione di crescere sul mercato - sta vivendo, a partire dallo scoppio della pandemia a alla guerra in Ucraina, le cui conseguenze si sono riversate sul mercato delle materie prime accentuando la gravità della crisi energetica.

“Ora siamo pronti a guardare avanti, consapevoli delle complessità che il mercato si troverà ad affrontare nei prossimi anni: i problemi nell’approvvigionamento delle materie prime e le difficoltà legate a capacità produttiva e logistica costituiscono ancora per tutto il comparto una pesante eredità della pandemia, ma in questo contesto intendiamo proseguire con la nostra strategia fondata su alcuni pilastri fondamentali come la qualità, la performance, la durabilità dei prodotti, l’innovazione” ha spiegato il presidente di Scarpa.

Scarpa, gli investimenti su innovazione e green pagano