Sci, il Cts: "Impianti da non riaprire". Ma il settore ha già perso 8 miliardi

Sci, da lunedì si riparte. Tra l'incoraggiante panorama delle montagne innevate e l'amara consapevolezza delle perdite accumulate dall'inverno scorso, difficilmente recuperabili con l'attuale stagione dimezzata. Il Dpcm di venerdi' ha dato il via libera alla riapertura di buona parte delle stazioni sciistiche, fatto salvo il divieto di spostamento tra le Regioni che permane. La Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna, saranno le prime Regioni a riaprire i battenti ma con affollamento contingentato: accesso agli impianti di risalita previa prenotazione online degli skipass, e capienza del 30% su cabinovie, funivie e seggiovie. Obbligatorio, naturalmente, l'uso della mascherina e nei rifugi il rispetto delle norme in vigore per bar e ristoranti.

Un protocollo di sicurezza che sara' osservato anche nelle altre Regioni che riapriranno a stretto giro: Veneto il 17 febbraio, Val d'Aosta il 18, Friuli Venezia Giulia il 20, mentre uno slittamento ulteriore e' toccato alle province di Trento e Bolzano, in zona arancione. Il momento tanto atteso e' arrivato ma, rispondendo alla richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza di "rivalutare la sussistenza dei presupposti per la riapertura" dello sci, i tecnici del Comitato tecnico scientifico (Cts) lanciano nuovamente l'allarme e dicono che sarebbe meglio stoppare tutto.

Alla luce delle "mutate condizioni epidemiologiche" dovute "alla diffusa circolazione delle varianti virali" del virus, "allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale", dice il Cts, "rimandando al decisore politico la valutazione relativa all'adozione di eventuali misure piu' rigorose".

La nuova analisi del Comitato tecnico scientifico, che lo scorso 4 febbraio aveva dato il via libera allo sci in zona gialla seppur con una serie di limitazioni (vendita degli skipass contingentati e impianti al 50%), scaturisce dallo studio condotto dagli esperti dell'Istituto superiore di sanita', del ministero della Salute e della Fondazione Bruno Kessler proprio sulla diffusione delle varianti del virus in Italia. Un'analisi condotta in 16 regioni e province autonome dalla quale e' emersa la presenza delle varianti nell'88% delle regioni esaminate, con percentuali comprese tra lo 0 il 59%.

Alla luce di cio' lo studio raccomandava di "intervenire al fine di contenere e rallentare la diffusione, rafforzando e innalzando le misure in tutto il paese e modulandole ulteriormente laddove piu' elevata e' la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali misure in atto". Rispondendo a Speranza, gli esperti sottolineano innanzitutto che la situazione epidemiologica "rimane un presupposto fondamentale" per poter procedere alle riaperture e che in ogni caso ogni azione "va valutata con cautela rispetto al possibile impatto" sui territori. Anche perche' le misure previste per le zone gialle "dimostrano una capacita' di mitigare una potenziale crescita dell'incidenza ma non determinano sensibili riduzioni" che, invece, si osservano nelle zone arancioni e rosse. C'e' poi da tener conto di altri due fattori: la ripresa della scuola in presenza, il cui "impatto andrebbe monitorato prima di valutare ulteriori rilasci", e, appunto, la presenza delle varianti del virus che, dice lo studio, stanno provocando una nuova crescita dell'epidemia, "con un impatto sostenuto sui sistemi sanitari".

"E', pertanto, evidente - dicono gli esperti - che la riapertura degli impianti...non puo' prescindere da una attenta valutazione dall'impatto di quanto sopra rappresentato". Per questo, e' la conclusione del Cts, spetta al decisore politico la valutazione, ma "allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale".

Dal punto di vista economico però, le perdite fin qui accumulate sono ingenti, e risalgono alla prima ondata della pandemia, quando gli impianti sportivi e le localita' montane hanno assistito, rispetto allo stesso periodo del 2019, al crollo dell'83% di visitatori stranieri, che rappresentano l'80% della clientela totale. La perdita economica stimata da Confturimo e' di circa 8 miliardi, ai quali andranno aggiunti a consuntivo gli effetti del ritardo della stagione in corso.