Sciopero 8 novembre, si ferma il trasporto pubblico: non ci sono fasce di garanzia, tutti gli orari e i mezzi garantiti

Sciopero 8 novembre 2024, si ferma il trasporto pubblico locale. Non ci sono fasce di garanzia. Disagi in particolare a Milano, Roma e Napoli

Per domani venerdì 8 novembre 2024 è in programma uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale della durata di 24 ore e senza fasce di garanzia. L'agitazione indetta dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, che avrà modalità differenti in base alla città, è finalizzata a chiedere il rinnovo del contratto collettivo del settore e protestare contro l'assenza dalla Manovra 2025 di un aumento del fondo nazionale per il trasporto pubblico.

Domani quindi si fermeranno bus, tram e metropolitane ma lo sciopero non riguarda il trasporto ferroviario, in quanto soggetto a diverso contratto collettivo. Saranno quindi regolari le corse di Trenitalia, Italo e Trenord.

A Milano Atm ha confermato che le metropolitane M1, M2, M3, M5 e la tratta M4 San Cristoforo-San Babila sono garantite fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. La tratta M4 San Babila-Linate invece sarà garantita e attiva per tutta la giornata. Le linee 2,3,4,9,10,12,24 e i bus 45,54,56,57,58,60,74,81,90,91,95 e 98 saranno garantite da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Tutte le altre linee (comprese B10 e B12) non sono garantite. La rete notturna di venerdì 8 novembre dopo l'1:00 garantirà i filobus 90 e 91 e i bus della rete notturna, comprese le line notturne di M1, M2, M3 ed M4.

A Roma si fermano i lavoratori di Atac e sono garantiti solo alcuni servizi essenziali dalle 5 del mattino fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Saranno garantite solo la linea A e B della metropolitana e 48 linee del servizio di superficie. Qui potete avere ulteriori informazioni: www.atac.roma.it/tempo-reale/l'8-novembre-sciopero-nazionale---tutte-le-informazioni.

Disagi anche a Napoli con Anm e Eav che garantiscono un servizio solo in alcune fasce orarie. La linea 1 della metropolitana viaggerà solo sulla tratta Policlinico – Garibaldi e si fermerà esclusivamente nelle stazioni Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi dalla fascia oraria 6.30 fino alle 9.30 e dalla fascia dalle 17 fino alle 20. La linea 6 effettuerà invece fermate solo nelle stazioni Mostra, Mergellina e Municipio con partenze dalle 7.15 circa fino alle 9. I servizi delle funicolari possono variare.