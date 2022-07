Sciopero aerei, rimborsi biglietti: ecco che fare. Ryanair a terra il 17/7

Che cosa succede se il volo aereo che ho acquistato è stato cancellato? Ho diritto ad ottenere il rimborso del volo? Ed il risarcimento?

In ambito europeo si applica il Regolamento UE n. 261, il quale afferma che il passeggero vittima di un viaggio annullato ha diritto ad essere riaccomodato su un altro volo e può domandare il rimborso del prezzo pagato, ed anche il risarcimento del danno, qualora l'avviso di cancellazione sia avvenuto meno di 2 settimane prima del decollo.

Ovviamente il Regolamento si applica solo in ambito europeo, mentre se si tratta di una compagnia aerea extra UE bisognerà controllare la previsione del contratto di servizio stipulato con quel vettore.

Codacons: "Attenzione ai vostri diritti, soprattutto in quanto quest'estate è già stato lanciato l'allarme relativo al rischio di numerose cancellazioni di voli, a causa della mancanza di personale nelle compagnie aeree e si prospettano tempi difficili per tantissimi consumatori - parla l'Avvocato Marco Donzelli, Presidente Nazionale di Codacons - se avete subito una cancellazione, avete diritto di ottenere il rimborso del prezzo pagato per il volo, oltre anche, in alcuni casi, al risarcimento del danno. Nel caso di ritardo del volo se si arriva a destinazione con più di 3 ore di ritardo si ha diritto al risarcimento del danno."

Ryanair, sindacati: il 17 luglio sciopero piloti e assistenti volo 24 ore di stop

"Nuovo sciopero di 24 ore, domenica 17 luglio, di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink". A proclamare la protesta Filt Cgil e Uiltrasporti spiegando che "dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno non è ancora stato avviato da parte aziendale un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante". "I lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e CrewLink - sottolineano le due organizzazioni sindacali - che hanno aderito numerosi alle prime due azioni di sciopero, rivendicano contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose, la cancellazione dell'accordo sul taglio degli stipendi introdotto per affrontare un periodo di crisi non più attuale e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese, come prevede la legge". "Confidiamo - affermarno infine Filt Cgil e Uiltrasporti - in un'immediata apertura al dialogo da parte di Ryanair, così da poter evitare ai passeggeri disagi e cancellazioni di voli durante il periodo estivo".

Easyjet: voli cancellati, direttore operativo si dimette

Il direttore operativo di Easyjet ha rassegnato le dimissioni dopo una serie di cancellazioni di voli e disservizi avvenuti nelle ultime settimane. Lo rende noto la Bbc, riportando inoltre che la compagnia aerea ha dichiarato che Peter Bellew si è dimesso "per perseguire altre opportunità di lavoro" e gli ha augurato ogni bene.L'Amministratore delegato del vettore low cost, Johan Lundgren, ha sottolineato che "tutti i dipendenti di Easyjet sono assolutamente concentrati sulla realizzazione di un'operazione sicura e affidabile quest'estate".